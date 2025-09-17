Misterbianco Francesco Basile nuovo assessore della Giunta Corsaro

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha nominato oggi Francesco Basile, 44 anni, imprenditore e responsabile del circolo locale di Fratelli d’Italia, nuovo assessore della Giunta comunale. Basile subentra a Dario Moscato, che lascia l’incarico dopo diversi anni di attività.“Diamo un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: misterbianco - francesco

Misterbianco, Francesco Basile nuovo assessore della Giunta Corsaro; Misterbianco, Francesco Basile nuovo assessore della Giunta Corsaro; Misterbianco, FdI: “Auspichiamo unità del centrodestra su Marco Corsaro”.

misterbianco francesco basile nuovoMisterbianco, Francesco Basile nominato nuovo assessore comunale - È stato infatti ufficializzato il nome di Francesco Basile come nuovo assessore comunale. Riporta meridionews.it

Beni confiscati: Misterbianco, stasera l’inaugurazione del nuovo Centro per l’Ecologia integrale e l’agricoltura sociale “Laudato si’” - 30, nella Fattoria sociale “Orti del Mediterraneo” di Misterbianco, in via Pascoli 9, il nuovo Centro per l’Ecologia integrale e l’agricoltura sociale “Laudato si’”. Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Misterbianco Francesco Basile Nuovo