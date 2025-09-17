Misterbianco Francesco Basile nuovo assessore della Giunta Corsaro
Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha nominato oggi Francesco Basile, 44 anni, imprenditore e responsabile del circolo locale di Fratelli d’Italia, nuovo assessore della Giunta comunale. Basile subentra a Dario Moscato, che lascia l’incarico dopo diversi anni di attività.“Diamo un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
