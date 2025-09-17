Missili cinesi armi libiche e rotta fantasma | il mistero della nave russa al largo dell' Europa

Un cargo russo sottoposto a sanzioni internazionali, al quale sono preclusi i porti europei, è rimasto alla deriva al largo della Zona Economica Esclusiva (ZEE) portoghese alla fine di agosto, dopo un guasto alla propulsione che lo ha fatto avvicinare pericolosamente alle acque territoriali. La nave, l’“ Adler ”, specializzata nel trasporto di automobili, è sospettata di aver svolto missioni ben più delicate: dalla consegna di missili alla Cina al trasporto di armi verso la Libia e la Russia per la guerra in Ucraina. La nave è partita da San Pietroburgo l'11 agosto 2025, dopo una sosta di 17 giorni al terminal Morskoy Fasad, noto punto di imbarco per carichi sensibili e di natura militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

