Miss Italia è sempre uno spettacolo | Abbiamo fatto un grande lavoro

La nuova Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, incoronata dalla patron del più famoso concorso di bellezza d’Italia, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale. Nel corso della finalissima svoltasi lunedì scorso al PalaSavelli di Porto San Giorgio e condotta da Nunzia De Girolamo, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024 ha ceduto lo scettro della più bella d’Italia alla giovane Katia Buchicchio, originaria di Anzi, in provincia di Potenza. Ma chi è questa splendida ragazza chiamata a rappresentare la più bella tra le belle d’Italia dopo aver compiuto un lungo percorso di selezioni in qualità di Miss Basilicata? Capelli castani, occhi verdi, altezza 175 cm, diploma di liceo scientifico, matricola di odontoiatria a Roma, la sua passione il ricamo e il cucito, arti a cui dice di essere stata introdotta dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della sua terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
