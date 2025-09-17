Miss Italia 2025 | doppio trionfo per Chiara Cenci talento trentino tra le reginette
Il sorriso trentino brilla sul palco di Miss Italia 2025. Chiara Cenci, 19 anni di Rovereto, ha conquistato due prestigiose fasce nazionali – Miss Cinema Italia e Miss Rocchetta Italia – confermandosi tra le protagoniste della finale andata in scena lunedì 15 settembre a Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
?? Miss Italia 2025: Chiara Cenci Chiara Cenci porta il Trentino sul podio nazionale; Miss Italia 2025, due torinesi tra le finaliste: chi sono Miss Piemonte e Miss Valle d'Aosta; Miss Toscana, doppio titolo giovedì 28 agosto a Calenzano.
Miss Italia 2025, la finale del concorso di bellezza arriva in tv: quando e dove seguirla - La finale di Miss Italia 2025 torna in Rai anche se in streaming sulla piattaforma Raiplay. Riporta superguidatv.it
Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Basilicata che non aveva mai vinto prima” - Studentessa di Odontoiatria con la passione per il ricamo e il cucito ... Come scrive ilfattoquotidiano.it