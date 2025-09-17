Miss Italia 2025 | doppio trionfo per Chiara Cenci talento trentino tra le reginette

Il sorriso trentino brilla sul palco di Miss Italia 2025 . Chiara Cenci , 19 anni di Rovereto, ha conquistato due prestigiose fasce nazionali – Miss Cinema Italia e Miss Rocchetta Italia – confermandosi tra le protagoniste della finale andata in scena lunedì 15 settembre a Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?? Miss Italia 2025: Chiara Cenci Chiara Cenci porta il Trentino sul podio nazionale; Miss Italia 2025, due torinesi tra le finaliste: chi sono Miss Piemonte e Miss Valle d'Aosta; Miss Toscana, doppio titolo giovedì 28 agosto a Calenzano.

Miss Italia 2025, la finale del concorso di bellezza arriva in tv: quando e dove seguirla - La finale di Miss Italia 2025 torna in Rai anche se in streaming sulla piattaforma Raiplay. Riporta superguidatv.it

Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Basilicata che non aveva mai vinto prima” - Studentessa di Odontoiatria con la passione per il ricamo e il cucito ... Come scrive ilfattoquotidiano.it