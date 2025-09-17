Miss Italia 2025 | doppio trionfo per Chiara Cenci talento trentino tra le reginette
Il sorriso trentino brilla sul palco di Miss Italia 2025. Chiara Cenci, 19 anni di Rovereto, ha conquistato due prestigiose fasce nazionali – Miss Cinema Italia e Miss Rocchetta Italia – confermandosi tra le protagoniste della finale andata in scena lunedì 15 settembre a Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
