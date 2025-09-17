Scopri il vero motivo dell’addio di Claudia Ruggeri al quiz show di Paolo Bonolis Avanti un Altro e cosa l’aspetta ora Vuoi sapere perché Claudia Ruggeri ha deciso di dire addio ad “Avanti un Altro”? Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa scelta che ha sorpreso tutti i fan del programma. Da oltre un decennio, Claudia Ruggeri è stata uno dei volti più amati del Salottino di “Avanti un Altro!”. Dalla “Supplente” alla “Poliziotta”, da “Miss” al “Vento del Mistero”, ha portato sullo schermo energia e fascino, diventando un punto fermo del quiz show di Canale 5. Ma ora è arrivato il momento di voltare pagina. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Miss Claudia Ruggeri lascia Avanti un Altro: ecco perché ha detto addio allo show