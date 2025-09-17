Misilmeri senz’acqua | i cittadini chiedono chiarezza e interventi concreti

Palermotoday.it | 17 set 2025

Riceviamo e pubblichiamo.Un paradosso che dura da anni e che pesa come un macigno sulla vita quotidiana dei cittadini di Misilmeri: l’assenza di acqua in un paese nato e cresciuto attorno a una fonte storica. Nonostante la presenza di un patrimonio idrico che avrebbe dovuto rappresentare una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

