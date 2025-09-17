Minori violenti e fuori controllo la proposta di una giudice | Coprifuoco per gli under 14

A Napoli, così come in tante altre zone d'Italia, si moltiplicano i casi di violenze commesse dai giovani, addirittura minori di quattordici anni. Sale la preoccupazione fra i residenti, che invocano a gran voce dei provvedimenti efficaci. In questo clima, ecco arrivare la proposta della presidente del tribunale dei minori di Napoli: imporre il coprifuoco per gli under 14. Una scelta drastica, ma a quanto pare una legge sarebbe già presente. Con questa soluzione, gli episodi violenti dovrebbero drasticamente ridursi, dato che la maggior parte dei fatti denunciati avviene di notte. Intervistata da Il Mattino, la presidente del tribunale dei minori di Napoli Paola Brunese ha spiegato meglio ciò che ha in mente, riferendosi a due ordinanze che sono state firmate dai sindaci di Casal di Principe e Praia a Mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

