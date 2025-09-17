Minori scomparsi nel Cosentino ritrovati in Romania

AGI - Ritrovati i due  minori  di cui non si avevano notizie da giorni, ovvero da quando i  carabinieri  hanno  arrestato la mamma, nel  Cosentino, e non hanno trovato i bimbi. Dettagli sull'arresto. I  carabinieri di Castrovillari  hanno arrestato una  cittadina rumena  28enne, da tempo residente in zona, destinataria di un  ordine di carcerazione  emesso dalla  Corte d'Appello di Catanzaro. Il provvedimento scaturisce da una  sentenza di condanna  a 6 anni e 6 mesi di reclusione, emessa dall' Autorità Giudiziaria romena. Indagini e denuncia. Ma, nei giorni scorsi, quando i  carabinieri  si sono presentati nella sua abitazione, la donna era sola in casa e con lei non c'erano i due  figli minori, rispettivamente di 3 e 4 anni, entrambi nati in Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

