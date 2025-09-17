Minori scomparsi nel Cosentino ritrovati in Romania
AGI - Ritrovati i due minori di cui non si avevano notizie da giorni, ovvero da quando i carabinieri hanno arrestato la mamma, nel Cosentino, e non hanno trovato i bimbi. Dettagli sull'arresto. I carabinieri di Castrovillari hanno arrestato una cittadina rumena 28enne, da tempo residente in zona, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Il provvedimento scaturisce da una sentenza di condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione, emessa dall' Autorità Giudiziaria romena. Indagini e denuncia. Ma, nei giorni scorsi, quando i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione, la donna era sola in casa e con lei non c'erano i due figli minori, rispettivamente di 3 e 4 anni, entrambi nati in Italia. 🔗 Leggi su Agi.it
