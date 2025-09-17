Ministro israeliano Smotrich | Gaza miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa

Imolaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''la demolizione, la prima fase del rinnovamento l'abbiamo già fatta. Ora dobbiamo solo costruire'', ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ministro israeliano smotrich gaza miniera d8217oro immobiliare da spartire con gli usa

© Imolaoggi.it - Ministro israeliano Smotrich: “Gaza miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa”

In questa notizia si parla di: ministro - israeliano

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele

Billie Eilish, le parole della popstar sulla proposta del ministro israeliano per il popolo della Palestina

Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - L'Italia disposta a discutere sanzioni a ministri di Israele; Gaza miniera d'oro immobiliare: Smotrich getta la maschera e rivela negoziati con Usa; Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Il ministro Smotrich: «Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa». Israele: «Alle sanzioni Ue risposta adeguata».

ministro israeliano smotrich gazaGaza, il ministro israeliano Smotrich getta la maschera: “La Striscia è un miniera d’oro immobiliare, già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione” - Almeno 106 persone sono state uccise ieri nei raid israeliani a Gaza: lo riferiscono fonti mediche a Al Jazeera. ilfattoquotidiano.it scrive

ministro israeliano smotrich gazaBezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Israeliano Smotrich Gaza