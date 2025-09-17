Ministro israeliano Smotrich | Gaza miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa

''la demolizione, la prima fase del rinnovamento l'abbiamo già fatta. Ora dobbiamo solo costruire'', ha detto il ministro . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Medio Oriente, l'arroganza del ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin: "È giunto il momento di annettere la Cisgiordania", ma non è territorio di Israele

Billie Eilish, le parole della popstar sulla proposta del ministro israeliano per il popolo della Palestina

MEDIO ORIENTE | Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha definito la Striscia di Gaza un 'Eldorado immobiliare'. Smotrich ha rivelato di aver "già iniziato una trattativa con gli americani" per il dopo guerra. #ANSA - X Vai su X

Tg2. . Per la commissione #Onu: “E’ un genocidio”. Intanto le famiglie degli ostaggi protestano fuori dalla residenza del primo ministro israeliano - facebook.com Vai su Facebook

