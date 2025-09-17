ministero del lavoro e inps lanciano un servizio digitale gratuito per orientamento formazione e occupazione dedicato soprattutto ai neet i giovani che non studiano non lavorano e hanno smesso di cercare

C hi cerca lavoro, sa bene quanto possa essere difficile orientarsi tra annunci, portali e pratiche burocratiche. E, per i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, una delle categorie più fragili, questa fatica diventa ancora più grande. È a loro che si rivolge, soprattutto, AppLI, il nuovo assistente virtuale messo a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Inps. Un “allenatore digitale” che promette di guidare passo dopo passo chi si trova fermo ai margini. In altre parole, aiuta a fare ordine in un labirinto che, senza un punto di riferimento, rischia di sembrare inaccessibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

