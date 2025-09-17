Ancora un'aggressione ai danni di operatori sanitari. Questa volta l'episodio si è registrato nel Pronto soccorso di Battipaglia . La ricostruzioneUn uomo di 75 anni è stato arrestato per l'aggressione verbale a medici e infermieri oltre che alle guardie giurate e per aver sferrato un colpo a un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: minaccia - medici

La chirurga insultata dal prof Sica: “Dai medici silenzio inquietante, donne viste come minaccia”

Vuole essere ricoverato, minaccia i medici del Ps

Video shock dopo l’incidente: “Il famoso giornalista minaccia i medici e inneggia alle Br”

Catania. Minacciato e aggredisce verbalmente medici e infermieri del reparto di Cardiologia del “Garibaldi-Nesima”. Denunciato paziente 44enne - X Vai su X

Caos al Burlo, 15enne fuma in reparto e minaccia i medici https://www.triesteallnews.it/2025/08/caos-al-burlo-15enne-fuma-in-reparto-e-minaccia-i-medici/ - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia medici e infermieri del Pronto soccorso di Battipaglia, poi aggredisce un agente: arrestato; Ubriaco al pronto soccorso, minaccia medici e infermieri con un coltello; Minaccia e aggredisce medici e infermieri con una siringa sporca e un palo per le flebo, attimi di terrore al Pronto soccorso.

Minaccia di morte i sanitari e colpisce con un calcio un'infermiera, arrestato a Pontedera - Trasportato in pronto soccorso, ha prima minacciato di morte i sanitari che lo stavano assistendo, poi ha sferrato un calcio ad un'infermiera e a ... Scrive gonews.it

Minaccia e aggredisce medici e infermieri con una siringa sporca e un palo per le flebo, attimi di terrore al Pronto soccorso - Ennesimo episodio di aggressione al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Come scrive ildolomiti.it