Minaccia medici e infermieri del Pronto soccorso di Battipaglia poi aggredisce un agente | arrestato

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un'aggressione ai danni di operatori sanitari. Questa volta l'episodio si è registrato nel Pronto soccorso di Battipaglia. La ricostruzioneUn uomo di 75 anni è stato arrestato per l'aggressione verbale a medici e infermieri oltre che alle guardie giurate e per aver sferrato un colpo a un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: minaccia - medici

