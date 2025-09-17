Minaccia di morte la compagna e le rompe la mandibola con un pugno | 52enne ai domiciliari

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per un 52enne accusato maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo, ora ai domiciliari a Milano, in più occasioni avrebbe picchiato e minacciato di morte la compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: minaccia - morte

