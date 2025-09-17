Minaccia con un coltello e violenta una 20enne al primo appuntamento | l' aveva conosciuta online

17 set 2025

La conosce sui social e, al primo appuntamento, sotto la minaccia di un coltello, la aggredisce e violenta. È questo l'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni di San Donato Milanese. Il presunto violentatore, un pregiudicato italiano di 36 anni, è stato arrestato dai carabinieri del comune. 🔗 Leggi su Today.it

