Minacce a Taiti tramite social parte interrogazione rivolta a Valditara Sarebbe un insegnante
Un messaggio scritto in modo approssimativo ma dal contenuto esplicito: “Speriamo che ti ammatszino; lo fatcho jo appena ti trovo”. Il destinatario è l’avvocato Massimo Taiti. Il contesto: un post in cui Taiti, senza giri di parole, rivendica la propria adesione alla Massoneria. A firmare la minaccia, o quantomeno a pubblicarla, sarebbe stato un profilo social riconducibile a un docente del liceo Copernico, incaricato di insegnare storia e filosofia. La notizia è stata data da varie testate, tra cui Il Tirreno L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: minacce - taiti
Massoneria, minacce di morte all’avvocato Taiti. E’ stato un insegnante delle superiori - X Vai su X
Minacce di morte a Taiti sui social, nei guai docente del Copernico. Mazzetti interroga il ministero dell'Istruzione. La deputata di Forza Italia attacca il Pd per il "clima di odio" alimentato "contro la massoneria e i massoni". https://www.tvprato.it/2025/09/minacce- - facebook.com Vai su Facebook
Minacce a Taiti tramite social, parte interrogazione rivolta a Valditara. Sarebbe un insegnante; Minacce di morte a Taiti, nei guai docente del Copernico. Mazzetti interroga il ministero; Minacce di morte a Taiti dal profilo social riconducibile ad un insegnante del Copernico: il caso arriva in Parlamento.
Minacce via social dopo avere fatto arrestare i suoi rapinatori - A quindici giorni dall'inizio del processo che vede imputati i suoi rapinatori riceve pressioni e gravi minacce via social che hanno ravvivato in lei ansie non del tutto ... Riporta ansa.it
Minacce social a giornalista per articolo sul Chieti Calcio - Minacce di morte, intimidazioni e insulti via social sono piovuti addosso a Gianluca Lettieri, giornalista del quotidiano abruzzese 'Il Centro', autore di un articolo sulla decisione del Chieti Calcio ... Scrive ansa.it