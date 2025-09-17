Un’edizione particolarmente significativa quella che si è svolta in piazza XX Settembre a Castel San Pietro Terme. L’evento “Castello in Dvd”, curato come sempre dall’associazione culturale Terra Storia Memoria, ha infatti festeggiato la sua ventesima edizione, confermandosi un appuntamento centrale per la comunità castellana. Una serata di memoria e partecipazione che ha visto ancora una volta la piazza riempirsi di volti, storie e riconoscimenti. Momento culminante della serata è stata, come da tradizione, la proclamazione del Castellano dell’Anno. A consegnare la formella in terracotta, realizzata appositamente dall’artista Gianni Buonfiglioli, è stata la sindaca Francesca Marchetti, che ha sottolineato il valore collettivo di questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mimma è la 'Castellana dell'anno': "Esempio di forza e coraggio"