Occhi puntati su sabato 27 settembre, quando torna Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Non è una partenza qualsiasi, considerando che siamo alla ventesima edizione. E per l’occasione la conduttrice ha scelto un cast di primordine: vede infatti il ritorno in televisione, e non solo per qualche sporadica ora, di Barbara D’Urso. A riguardo la Carlucci ha già provato a spegnere ogni ipotesi di “sgarbo” a Mediaset, e lo ha fatto ancora una volta parlando della totale assenza di affronto. Milly Carlucci spegne le polemiche su Barbara D’Urso e Mediaset. Sia a Chi quanto a La Stampa, Milly Carlucci ha ripetuto ancora una volta le sue parole: la presenza di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle non si può definire uno sgarbo a Mediaset, perché lei non ha più un contratto in essere con la Rete di Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milly Carlucci torna sullo sgarbo a Mediaset per Barbara D’Urso: “Non vedo l’affronto”