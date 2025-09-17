Milly Carlucci rivela il cachet di Barbara D' Urso | Non un euro di più
Manca davvero poco all'inizio di Ballando con le stelle - che parte il prossimo 27 settembre. Cast stellare, a dir poco eccezionale: Barbara d'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Paolo Belli, Beppe Convertini, Signora Coriandoli In queste ultime settimane si è parlato molto del ritorno in tv di Barbara d'Urso. E la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, in una lunga intervista a Chi, placa le polemiche sull'ex regina di Mediaset: "Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
