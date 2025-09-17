MILLY CARLUCCI DIFENDE DE MARTINO | PRESTO PER DARLO SCONFITTO DIAMOGLI TEMPO
Milly Carlucci scende in campo per Stefano De Martino. Il giovane conduttore per la stampa è passato dall’essere osannato come re Mida a uomo dei flop dopo la vittoria della Ruota su Affari Tuoi. Nella serata di martedì 4.224.000 (21,42%) per Rai1 a fronte di 4.735.000 (23,95%) per Canale 5. Proprio un “flop”. La sfida è lunghissima ma alcuni giornalisti ormai hanno perso ogni freno inibitore. È presto per darlo sconfitto: Affari Tuoi va in onda per nove mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo. Quanto a noi, il suo passato da ballerino lo favorirebbe ma mi piacerebbe averlo, anche solo per una puntata. 🔗 Leggi su Bubinoblog
