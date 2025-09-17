In questa notizia si parla di: milizie - libiche

Oltre la vicenda Almasri, la mappa delle milizie libiche

L'esposto di Mediterranea: “Le milizie governative libiche trafficano uomini. La prova in un video”

L'esposto in procura a Trapani di Mediterranea: “Le milizie governative libiche trafficano uomini”. La prova in un video. La barca che ha minacciato nave e equipaggio due giorni dopo ha lanciato dieci persone in mare L’accordo inaccettabile - X Vai su X

L’Italia arma, paga e addestra le milizie libiche per sparare addosso ai volontari delle ONG. Mentre il governo italiano preparava il sequestro della nuova nave di Mediterranea, si consumava l’ennesimo attacco illegale in acque internazionali. Che una motove - facebook.com Vai su Facebook

Milizie libiche e traffico di migranti, l’esposto di Mediterranea alla Corte penale internazionale; Chi è che controlla il traffico dei migranti in Africa?; La denuncia delle Ong: Migranti venduti alle milizie libiche. Le testimonianze della tratta.

MIGRANTI: “MILITARI LIBICI COLLABORATORI DEL GOVERNO ITALIANO TRAFFICANO ESSERI UMANI”, LA DENUNCIA DI MEDITERRANEA - Presentato da Mediterranea alla Procura della Repubblica di Trapani e alla Corte Penale Internazionale, un esposto sul tentato omicidio di dieci ragazzi in mare ad opera di militari libici. Scrive radiondadurto.org

L’accusa della ong Mediterranea: «La guardia costiera libica getta i migranti in mare: li abbiamo filmati» - Dossier alla procura di Trapani, i vertici dell'organizzazione non governativa Caccia e Casarini: abbiamo ripreso gli scafisti e salvato 10 persone ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it