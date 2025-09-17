Milizie libiche e traffico di migranti l’esposto di Mediterranea alla Corte penale internazionale

I risultati del lavoro investigativo fatto sui video registrati da Repubblica sono stati formalmente acquisiti nel fascicolo dell’Aja sui crimini commessi in Libia. L’opposizione: “Meloni spieghi i rapporti con questi apparati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Oltre la vicenda Almasri, la mappa delle milizie libiche

L'esposto di Mediterranea: “Le milizie governative libiche trafficano uomini. La prova in un video”

Milizie libiche e traffico di migranti, l’esposto di Mediterranea alla Corte penale internazionale; Chi è che controlla il traffico dei migranti in Africa?; La denuncia delle Ong: Migranti venduti alle milizie libiche. Le testimonianze della tratta.

MIGRANTI: “MILITARI LIBICI COLLABORATORI DEL GOVERNO ITALIANO TRAFFICANO ESSERI UMANI”, LA DENUNCIA DI MEDITERRANEA - Presentato da Mediterranea alla Procura della Repubblica di Trapani e alla Corte Penale Internazionale, un esposto sul tentato omicidio di dieci ragazzi in mare ad opera di militari libici. Scrive radiondadurto.org

L’accusa della ong Mediterranea: «La guardia costiera libica getta i migranti in mare: li abbiamo filmati» - Dossier alla procura di Trapani, i vertici dell'organizzazione non governativa Caccia e Casarini: abbiamo ripreso gli scafisti e salvato 10 persone ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

