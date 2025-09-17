Milei presenta il Bilancio 2026 | disciplina fiscale ma aumenti per pensioni sanità e istruzione

Ilfoglio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un messaggio alla nazione, il presidente dell'Argentina Javier Milei ha presentato le linee guida principali del Bilancio 2026, co. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

milei presenta il bilancio 2026 disciplina fiscale ma aumenti per pensioni sanit224 e istruzione

© Ilfoglio.it - Milei presenta il Bilancio 2026: disciplina fiscale ma aumenti per pensioni, sanità e istruzione

In questa notizia si parla di: milei - presenta

Milei presenta il Bilancio 2026: disciplina fiscale ma aumenti per pensioni, sanità e istruzione; Sorpresa, il liberista Milei aumenterà la spesa sociale in Argentina; ARGENTINA. Milei dice che il peggio è passato.

Sorpresa, il liberista Milei aumenterà la spesa sociale in Argentina - Milei ha presentato ua proposta di legge di bilancio per il 2026 che contiene un aumento della spesa per le politiche sociali. startmag.it scrive

milei presenta bilancio 2026Milei, 'in Finanziaria priorità a salute, educazione e pensioni' - Il presidente argentino Javier Milei ha presentato questa sera, in diretta tv nazionale, il progetto di Finanziaria 2026, sottolineando l'impegno del governo per il "capitale umano" e l'equilibrio fis ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milei Presenta Bilancio 2026