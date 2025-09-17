Milano21 corre a ritmo di rock | i mille musicisti scaldano la mezza

Il 23 novembre 2025 Milano diventerà teatro di un inedito connubio tra corsa e chitarre elettriche: Rockin’1000 accompagnerà i runner di Milano21 , trasformando la mezza maratona in un concerto a cielo aperto che unisce ritmo , adrenalina e passione sportiva. La corsa incontra il rock : una sinfonia di emozioni La presentazione ufficiale di questa fusione fra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

In questa notizia si parla di: milano21 - corre

Correre è bello ma correre in compagnia è ancora meglio! Con la promo “Porta un amico” iscriviti insieme al tuo compagno di corsa alla Monza21 o alla Milano21 e risparmi fino al 20% Ma affrettati hai tempo solo fino al 7 settembre, non perdere - facebook.com Vai su Facebook

#sport @BPER_Banca sostiene Monza21 e Milano21: sport, musica e comunità - X Vai su X

Monza21 e Milano21, le mezze maratone al ritmo della musica dei Rockin'1000; ROCKIN’1000 A MILANO21 IL 23 NOVEMBRE, NASCE ROCK YOUR RACE; Monza 21, PeschieraTri e Milano 21: il tris di eventi running e triathlon griffati FollowYourPassion.

Rockin’1000 a Milano21 il 23 Novembre, nasce Rock Your Race - Domenica 23 novembre 2025 Rockin’1000, in qualità di Official Music Partner, per la prima volta nella storia suonerà in una corsa podistica e lo farà a Milano21 evento da oltre 10mila partecipanti ... Come scrive radiowebitalia.it

L’ambizione della Milano21: «Spettacolo a tutta velocità. Puntiamo a 10 mila iscritti in due anni» - Domenica 26 novembre appuntamento con la Milano21, ultima gara del calendario di eventi firmato FollowYourPassion. Si legge su corriere.it