I due erano al primo appuntamento. Prima degli abusi l'uomo avrebbe minacciato la vittima con un coltello. Identificato dagli investigatori grazie ad una serie di riconoscimenti fotografici e al racconto dei testimoni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, ventenne violentata vicino al metrò: fermato 36enne, si erano conosciuti sui social