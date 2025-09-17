Milano ventenne violentata vicino al metrò | fermato 36enne si erano conosciuti sui social
I due erano al primo appuntamento. Prima degli abusi l'uomo avrebbe minacciato la vittima con un coltello. Identificato dagli investigatori grazie ad una serie di riconoscimenti fotografici e al racconto dei testimoni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: milano - ventenne
Sesto San Giovanni (Milano), ventenne muore in un rogo: sospetto omicidio e incendio doloso
Mantegazza di Vanzago (Milano), il ventenne ha colpito il genitore al torace e alla schiena. Ascoltato come testimone il fratello - facebook.com Vai su Facebook
Furti durante un concerto a #Milano, denunciato un 20enne - https://ilmetropolitano.it/2025/09/16/furti-durante-un-concerto-a-milano-denunciato-un-20enne/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Milano, ventenne violentata vicino al metrò di San Donato: fermato un 36enne, lo aveva conosciuto sui social; Ventenne violentata da un uomo conosciuto sui social, l'uomo l'ha prima minacciata con un coltello e poi l'ha derubata; Milano, impiegata trascinata nel bosco e violentata mentre fa jogging: allo stupratore altro sconto di pena in Appello.
Ventenne violentata da un uomo conosciuto sui social, l'uomo l'ha prima minacciata con un coltello e poi l'ha derubata - Ma per una ventenne italiana, l’incontro con un uomo di 36 anni si è trasformato in una notte di ... Come scrive msn.com
Violentata al primo appuntamento vicino al metrò di San Donato Milanese: si erano conosciuti sui social - Arrestato un uomo di 36 anni, prima degli abusi avrebbe minacciato la vittima, una ragazza di 20 anni, con un coltello. Riporta milano.corriere.it