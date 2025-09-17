Milano ventenne stuprata da un uomo di 38 anni | si erano conosciuti online

Si erano conosciuti in rete e, al primo appuntamento, lui l'ha violentata. Un pregiudicato italiano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenuta l'aggressione, nelle vicinanze del capolinea della metropolitana. La vittima, una ragazza ventenne, ha fornito informazioni "lucide, coerenti e dettagliate" che hanno permesso agli investigatori di identificare l'autore del reato. Oltre allo stupro, pare che l'uomo abbia anche minacciato la giovane con un coltello nel tentativo di rapinarla. Il 36enne è stato portato nel carcere di San Vittore su ordinanza del Gip del tribunale di Milano, ed è accusato di violenza sessuale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e tentata rapina aggravata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

