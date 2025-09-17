Milano ventenne stuprata da un uomo di 36 anni | si erano conosciuti online
Si erano conosciuti sui social e, al primo appuntamento, l'ha violentata. Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenuta l'aggressione. Fondamentali per l'identificazione dell'uomo sono state le informazioni fornite dalla giovane, che avrebbe anche tentato di rapinare minacciandola con un coltello. L'uomo, che si trova ora a San Vittore su ordinanza del Gip del Tribunale di Milano, è accusato di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
