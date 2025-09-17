Dopo una conoscenza via social, una 20enne è stata violentata da un 36enne a San Donato Milanese, dove i due si erano incontrati per un appuntamento. L’uomo si sarebbe presentato armato di un coltello, per poi aggredirla e violentarla in un’area poco distante dal capolinea della metropolitana nel comune del milanese. Il 36enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi e oggetti atti a offendere. Il fermo è avvenuto lunedì 16 settembre dopo che la vittima ha raccontato ai militari quanto accaduto, con anche l’analisi delle immagini estrapolate delle telecamere a incastrare l’aggressore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una 20enne conosciuta sui social