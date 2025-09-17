Milano strappano collana da 600 euro a una turista | arrestati due tunisini

Imolaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei due era già finito nei guai per un'altra rapina. L'altro invece ha una lista di arresti per furti, percosse e risse. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

milano strappano collana da 600 euro a una turista arrestati due tunisini

© Imolaoggi.it - Milano, strappano collana da 600 euro a una turista: arrestati due tunisini

In questa notizia si parla di: milano - strappano

Milano, strappano collana d’oro a un passante: arrestati due minorenni egiziani

Milano, strappano la collanina a un anziano: presi due 19enni

Passeggia col marito e le strappano la collana da 600 euro in centro: arrestati; Passeggia col marito e le strappano la collana da 600 euro in centro: arrestati; Milano, strappano la collanina a un anziano: presi due 19enni.

milano strappano collana 600Passeggia col marito e le strappano la collana da 600 euro in centro: arrestati - La vittima del furto è una turista francese di 64 anni: i falchi della Squadra mobile le hanno restituito il gioiello che aveva un grande valore affettivo dopo aver fermato i due ladri ... Come scrive milanotoday.it

milano strappano collana 600Milano, scippi al concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Rho: fermato 20enne, aveva strappato 19 collanine d'oro - Tre dei gioielli sono stati restituiti ai proprietari, che avevano denunciato il furto subito dopo lo show. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Strappano Collana 600