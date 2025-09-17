Milano ragazza di 20 anni violentata al primo appuntamento da uomo conosciuto sui social | arrestato 36enne
Si erano conosciuti sui social e, al primo appuntamento, l'ha violentata. Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ragazza di 20 anni violentata e minacciata con un coltello al primo appuntamento: arrestato un uomo
