Milano ragazza di 20 anni violentata al primo appuntamento da uomo conosciuto sui social | arrestato 36enne

Si erano conosciuti sui social e, al primo appuntamento, l'ha violentata. Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

