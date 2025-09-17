ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta del cliente e lo scontrino. Una semplice richiesta al bancone e subito un sovrapprezzo sullo scontrino. È accaduto in un panificio a Milano, dove un cliente ha ordinato una focaccia chiedendo che fosse tagliata a metà. Poco dopo, sullo scontrino è comparsa una voce aggiuntiva di 20 centesimi. La segnalazione sui social. La vicenda è stata raccontata attraverso la pagina Instagram NoLoMilano. Qui si legge: «Tagliare una focaccia da 22 euro al chilo in due per un panettiere è diventato un servizio straordinario?». La polemica si è accesa rapidamente, dividendo gli utenti tra chi considera il costo eccessivo e chi invece lo reputa comprensibile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano, polemica sul sovrapprezzo: 20 centesimi per tagliare la focaccia