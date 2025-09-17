Milano la Giunta approva la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Giunta. La Giunta comunale di Milano ha dato il via libera alla delibera per la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti alle società Inter e Milan. Il documento sarà ora esaminato dalle commissioni competenti a partire da venerdì e la prossima settimana approderà in Consiglio comunale per la discussione definitiva. “ La Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale”, ha dichiarato la vicesindaca con delega all’Urbanistica Anna Scavuzzo, durante l’incontro con la stampa dopo la riunione di Giunta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
