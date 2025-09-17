Milano e il quadrilatero del make-up | la bellezza vale oltre 11 miliardi
Bellezza e affari. In Lombardia, con Milano che traina il settore, il comparto del beauty genera il 67% del volume nazionale. Il fatturato nel 2024 ha superato 11 miliardi di euro, con una crescita dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Martedì ha preso il via la quarta edizione della Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano e il quadrilatero del make-up: la bellezza vale un giro d'affari da oltre 11 miliardi; Crema Beauty Days 2025: tre giorni di bellezza, innovazione e glamour; Nasce una beauty valley da 11 miliardi in Lombardia.
Kiko Milano lancia una collezione make-up speciale per Milano Cortina 2026 - Lo sport è sempre un grande protagonista in Italia e lo conferma anche la scelta di ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 per ... Da vanityfair.it