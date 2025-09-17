Milano e il quadrilatero del make-up | la bellezza vale oltre 11 miliardi

Milanotoday.it | 17 set 2025

Bellezza e affari. In Lombardia, con Milano che traina il settore, il comparto del beauty genera il 67% del volume nazionale. Il fatturato nel 2024 ha superato 11 miliardi di euro, con una crescita dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Martedì ha preso il via la quarta edizione della Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

