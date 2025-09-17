Milano Cortina Malagò | Tregua olimpica? Lo sport può provare a dare una mano

(Adnkronos) – “Sono stati giorni di lavoro molto positivi, è importante aver avuto qui la Commissione del Cio a 143 giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Abbiamo bisogno di questo fantastico viaggio e abbiamo fatto un grande sforzo nelle ultime settimane. C’erano alcuni punti critici che stiamo risolvendo". Così il presidente di Fondazione Milano Cortina . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it