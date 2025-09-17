Milano auto e moto si scontrano all’incrocio fra le vie Tolstoj e Vespri Siciliani | ferito centauro di 42 anni
Milano, 17 settembre 2025 – Un incrocio già finito in passato al centro delle polemiche per gli incidenti e per la velocità dei veicoli che lo attraversano è stato di nuovo scenario di un incidente stradale questa mattina. L’intersezione è quella fra via Tolstoj e via Vespri Siciliani, dove questa mattina un’auto e una moto si sono scontrate. L’arrivo dell’automedica . Incidente che si è rivelato devastante in particolare per la moto, che ha impattato contro la fiancata del veicolo. Pesanti le conseguenze per il centauro di 42 anni, scaraventato a terra. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - auto
