Milano 20enne violentata | arrestato 38enne conosciuto sui social
Una ragazza di 20 anni è stata vittima di uno stupro nel Milanese. I due si sarebbero conosciuti sui social e si sarebbero visti per un primo appuntamento quando la giovane è stata violentata. Per questo motivo i carabinieri della stazione di San Donato hanno arrestato un 38enne ritenuto responsabile di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno dato esecuzione lunedì a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano. Violenza sessuale a Milano, la ricostruzione dei fatti. I fatti sarebbero avvenuto pochi giorni prima in un’area vicina al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese dove la giovane è stata avvicinata dall’uomo, cittadino italiano conosciuto sui social, e sotto la minaccia di un coltello sarebbe stata vittima di una violenza sessuale e successivamente di una tentata rapina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
