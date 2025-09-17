Milano 20enne denuncia violenza sessuale | L’ho conosciuto sui social era il nostro primo appuntamento
Una volta sola, la ragazza ha chiamato i soccorsi, dando inizio alle indagini. Grazie alla sua testimonianza, che è stata ritenuta dagli inquirenti come "lucida, coerente e dettagliata", è stato individuato un sospetto. Come riporta Ansa, si tratterebbe di un uomo di 36 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: milano - 20enne
Accoltella un 20enne al collo al culmine di una lite in strada a Milano: arrestato 26enne
Sesto San Giovanni (Milano), 20enne muore in un rogo
Sesto San Giovanni(Milano): 20enne trovato morto in un incendio, sospetto omicidio
Furti durante un concerto a Milano, denunciato un 20enne - https://www.ilmetropolitano.it/2025/09/16/furti-durante-un-concerto-a-milano-denunciato-un-20enne/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
Una ragazza di 20 anni denuncia uno stupro sul treno per Novara: «È stato un giovane di circa 25 anni»; Studentesse del Belgio denunciano aggressioni sessuali a Capodanno a Milano, al via le verifiche; Violenze di Capodanno, il racconto di una vittima: Sono stata accerchiata, poi ho sentito le mani di alcuni uomini.
Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato ... Lo riporta tg24.sky.it
Milano, uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una 20enne conosciuta sui social - L’abuso si sarebbe consumato nelle vicinanze della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Da msn.com