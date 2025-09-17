Milano 20enne denuncia violenza sessuale | L’ho conosciuto sui social era il nostro primo appuntamento

Una volta sola, la ragazza ha chiamato i soccorsi, dando inizio alle indagini. Grazie alla sua testimonianza, che è stata ritenuta dagli inquirenti come "lucida, coerente e dettagliata", è stato individuato un sospetto. Come riporta Ansa, si tratterebbe di un uomo di 36 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

