Milano 20enne denuncia violenza sessuale | L’ho conosciuto sui social era il nostro primo appuntamento

17 set 2025

Una volta sola, la ragazza ha chiamato i soccorsi, dando inizio alle indagini. Grazie alla sua testimonianza, che è stata ritenuta dagli inquirenti come "lucida, coerente e dettagliata", è stato individuato un sospetto. Come riporta Ansa, si tratterebbe di un uomo di 36 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 20enne denuncia violenza sessuale: “L’ho conosciuto sui social, era il nostro primo appuntamento”

