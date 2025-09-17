Milano | 20enne conosce un uomo sui social lui la violenta al primo appuntamento

Si erano conosciuti online e una volta incontrati per la prima volta, lui l’avrebbe violentata. È successo nel milanese, il sospettato è un pregiudicato di 36 anni identificato grazie alle informazioni fornite dalla vittima e alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. La ragazza, 20 anni, sarebbe stata minacciata con un coltello e violentata. L’uomo ora si trova nel carcere milanese di San Vittore, con l’accusa di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il primo appuntamento e la violenza. Il 36enne è stato fermato lunedì 15 settembre dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare giunta alla fine dell’indagine partita con la segnalazione della vittima. 🔗 Leggi su Open.online