Milan un super Vlahovic in un pazzo Juventus-Borussia Dortmund 4-4 | VIDEO
Due gol e un assist per Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan, in Juventus-Borussia Dortmund 4-4 di Champions League. Il video. La Juventus di Igor Tudor ha pareggiato, 4-4, all'Allianz Stadium, una folle partita contro il Borussia Dortmund, prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Due reti e un assist per Dusan Vlahovic, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan. Guarda in questo video gol e highlights della partita dei bianconeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - super
Calciomercato Milan, super offerta per Jashari. Ma il Bruges spara ancora più alto
Calciomercato Milan, nuovi contatti per Ricci: fonti super attendibili
Thiago Silva a Dazn: «Abbiamo fatto una super partita, per tutto il tempo pensavo al Milan! I tifosi milanisti saranno contenti»
Calciomercato Milan Tare punta al super colpo a zero - facebook.com Vai su Facebook
Supercoppa, Inter-Milan 2-3. I rossoneri vincono in rimonta - Il Milan alza la Supercoppa al cielo (Video); Milan, un super Vlahovic in un pazzo Juventus-Borussia Dortmund 4-4 | VIDEO; Consigli Asta Fantacalcio 2025/2026: gli attaccanti divisi per fasce, chi prendere.
Un’altra Inter a zero: Vlahovic e super scippo al Milan - Inter ecco le ultime clamorose notizie di calciomercato da Vlahovic a Milinkovic- Scrive calciomercato.it
Vlahovic via con lo scambio: “Ci guadagna solo il Milan” - Tutti gli aggiornamenti di calciomercato La telenovela Dusan Vlahovic non ha ancora conosciuto il suo finale. Lo riporta calciomercato.it