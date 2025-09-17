Milan un super Vlahovic in un pazzo Juventus-Borussia Dortmund 4-4 | VIDEO

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gol e un assist per Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan, in Juventus-Borussia Dortmund 4-4 di Champions League. Il video. La Juventus di Igor Tudor ha pareggiato, 4-4, all'Allianz Stadium, una folle partita contro il Borussia Dortmund, prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Due reti e un assist per Dusan Vlahovic, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan. Guarda in questo video gol e highlights della partita dei bianconeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

