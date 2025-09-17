Milan Ordine | L’intervento di Furlani ha sortito un effetto

L'amministratore delegato del Milan , Giorgio Furlani , ha protestato ufficialmente con Lega Serie A e FIGC per la gestione arbitrale nel caso del rigore negato contro il Bologna. Ecco il commento di Ordine sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: milan - ordine

Milan, Ordine duro: “Ibrahimovic ha fatto malissimo e si è bruciato. Ora …”

Milan, la parola d’ordine a centrocampo è ‘sostanza’. E se tornasse Kessié?

Milan, Ordine: “Sono partiti due big. Ecco chi arriverà”

Il sindaco di Milano Beppe #Sala a RTL: “Intesa con #Inter e #ACMilan su #SanSiro. Sulla cessione deciderà il Consiglio Comunale entro fine mese. L’impianto dovrà esser pronto per il 2031”. Domani tema all’ordine del giorno in giunta con delibera per ratific - X Vai su X

#Milan, #Ordine: "#Modric un trascinatore. Si difende con unghie e denti" #SempreMilan #MilanBologna - facebook.com Vai su Facebook

Milan, la protesta di Furlani ha un obiettivo ben preciso, che potrebbe non piacere ai tifosi - Milan e la protesta contro gli arbitri dopo gli episodi discussi con il Bologna: il peso delle decisioni societarie. Scrive notiziemilan.it

Ordine: "Intervento telefonico di Furlani ha sortito un effetto al contrario di ciò che è avvenuto nel recente passato" - Il Milan ha protestato ufficialmente per gli errori vistosi di Marcenaro e Fabbri nella gara contro il Bologna di domenica sera. Segnala milannews.it