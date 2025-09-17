Milan Ordine | Galliani mai vantò sui media proteste o telefonate

Dopo Milan -Bologna, l'AD del Milan Giorgio Furlani ha protestato telefonicamente contro gli arbitri per il rigore revocato ai rossoneri verso la fine del match. Ecco il commento di Ordine sulle pagine del Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: milan - ordine

Milan, Ordine duro: “Ibrahimovic ha fatto malissimo e si è bruciato. Ora …”

Milan, la parola d’ordine a centrocampo è ‘sostanza’. E se tornasse Kessié?

Milan, Ordine: “Sono partiti due big. Ecco chi arriverà”

Il sindaco di Milano Beppe #Sala a RTL: “Intesa con #Inter e #ACMilan su #SanSiro. Sulla cessione deciderà il Consiglio Comunale entro fine mese. L’impianto dovrà esser pronto per il 2031”. Domani tema all’ordine del giorno in giunta con delibera per ratific - X Vai su X

#Milan, #Ordine: "#Modric un trascinatore. Si difende con unghie e denti" #SempreMilan #MilanBologna - facebook.com Vai su Facebook

Ordine: "Galliani mai si vantò di proteste o telefonate. Come insegnano gli esperti: si fa ma non si dice" - Il Milan ha protestato ufficialmente per gli errori vistosi di Marcenaro e Fabbri nella gara contro il Bologna di domenica sera. Segnala milannews.it

Ordine: "Furlani, far sapere di aver protestato ha un solo obiettivo: dimostrare che non c'è bisogno di Galliani" - Il Milan ha protestato ufficialmente per gli errori vistosi di Marcenaro e Fabbri nella gara contro il Bologna di domenica sera. Da milannews.it