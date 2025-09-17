Milan Ordine | Galliani mai vantò sui media proteste o telefonate

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Milan-Bologna, l'AD del Milan Giorgio Furlani ha protestato telefonicamente contro gli arbitri per il rigore revocato ai rossoneri verso la fine del match. Ecco il commento di Ordine sulle pagine del Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ordine galliani mai vant242 sui media proteste o telefonate

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Galliani mai vantò sui media proteste o telefonate”

In questa notizia si parla di: milan - ordine

Milan, Ordine duro: “Ibrahimovic ha fatto malissimo e si è bruciato. Ora …”

Milan, la parola d’ordine a centrocampo è ‘sostanza’. E se tornasse Kessié?

Milan, Ordine: “Sono partiti due big. Ecco chi arriverà”

milan ordine galliani vant242Ordine: "Galliani mai si vantò di proteste o telefonate. Come insegnano gli esperti: si fa ma non si dice" - Il Milan ha protestato ufficialmente per gli errori vistosi di Marcenaro e Fabbri nella gara contro il Bologna di domenica sera. Segnala milannews.it

Ordine: "Furlani, far sapere di aver protestato ha un solo obiettivo: dimostrare che non c'è bisogno di Galliani" - Il Milan ha protestato ufficialmente per gli errori vistosi di Marcenaro e Fabbri nella gara contro il Bologna di domenica sera. Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Ordine Galliani Vant242