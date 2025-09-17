Milan Moretto rivela | Adli chiese alla Fiorentina di non riscattarlo

Yacine Adli, rientrato al Milan dal prestito alla Fiorentina, si è trasferito a titolo definitivo all'Al-Shabab. Ma c'è un retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan moretto rivela adli chiese alla fiorentina di non riscattarlo

© Pianetamilan.it - Milan, Moretto rivela: “Adli chiese alla Fiorentina di non riscattarlo”

