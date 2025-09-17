Milan Maignan KO | perchè non lanciare il giovane Torriani? | VIDEO

Con Mike Maignan fuori per infortunio e, tra l'altro, con un futuro incerto, il Milan potrebbe puntare su Torriani. Con Mike Maignan fuori per infortunio e, tra l'altro, con un futuro incerto, il Milan potrebbe puntare su Torriani. Il pensiero di Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan K.O: perchè non lanciare il giovane Torriani? | VIDEO

