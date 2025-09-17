Milan Galliani spegne i sogni dei tifosi | Nessun ritorno Su Modric …
Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha escluso un ritorno al Milan in veste dirigenziale o come advisor. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - galliani
Galliani e la passione per Lautaro: “Come Pippo Inzaghi. Due grandi colpi del Milan” | ESCLUSIVO
Galliani su Braida: “Lui vedeva i giocatori da Milan. Ecco il retroscena su Shevchenko”
Galliani tra Monza e Milan: “Tare e Allegri coppia giusta, non hanno bisogno di me”
Vi ribadisco anche oggi che mi confermano che l'orientamento è quello che alla fine Adriano #Galliani possa tornare al #Milan. I segnali che mi arrivano sono estremamente positivi. Lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter torna - X Vai su X
Galliani Milan I tifosi invocano il ritorno - facebook.com Vai su Facebook
Adriano Galliani ritorna al Milan: ruolo e tempistiche.
Milan, Galliani spegne i sogni dei tifosi: “Nessun ritorno”. Su Modric - Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha escluso un ritorno al Milan in veste dirigenziale o come advisor ... Lo riporta msn.com
Mercato Milan: resta viva l’ipotesi di un ritorno in rossonero Galliani, tra sogni e ostacoli - Le ultimissime in casa Milan Il calciomercato del Milan continua a sorprendere con indiscrezioni destinat ... Riporta calcionews24.com