Milan Futuro non basta un super Balentien | i ragazzi di Oddo si fanno recuperare il doppio vantaggio dal Leon
2025-09-17 14:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Daniele Longo 17 set 2025, 16:56 Ultimi aggiornamenti: 17 set 2025, 17:06 Pareggio dal retrogusto amaro per il Milan Futuro: Balentien in grande spolvero ma con il Leon finisce 2-2 Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia nel weekend, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha ospitato oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno l’ AC Leon per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie D. Sulle tribune presenti anche Moncada e Tare oltre allo staff di Allegri. Il tecnico rossonero ha schierato questo 11 iniziale Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: milan - futuro
63' Milan Futuro-AC Leon 2-0 Primo gol con la maglia del Milan di Balentien su assist di Ibrahimovic. Neanche il tempo di riprendere il gioco e la Leon accorcia le distanze. 2-1. - X Vai su X
MATCHDAY Mercoledì 17 Settembre Stadio Felice Chinetti Ore 15:00 Milan Futuro Dopo il pareggio nella scorsa giornata, i nostri ragazzi tornano subito in campo per affrontare il Milan Futuro in un turno infrasettimanale che promette spettacolo! Vi as - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, girone B: Milan Futuro ai playout con la Spal. La Ternana blinda il secondo posto; Milan Futuro-Gubbio 1-0, Serie C 2024/2025: il report; Camarda, Comotto e ora anche Magni: c'è un Milan di giovani che va a giocare in prestito.
Milan Futuro, Camarda non basta: ora sarebbe in serie D. Tutti i numeri del disastro (anche) economico - Quello ottenuto dal Milan Futuro ieri pomeriggio al Chinetti di Solbiate Arno contro il Perugia è il primo punto nelle ultime 5 partite. calciomercato.com scrive