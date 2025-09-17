Milan Futuro non basta un super Balentien | i ragazzi di Oddo si fanno recuperare il doppio vantaggio dal Leon

2025-09-17 14:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Daniele Longo 17 set 2025, 16:56 Ultimi aggiornamenti: 17 set 2025, 17:06 Pareggio dal retrogusto amaro per il Milan Futuro: Balentien in grande spolvero ma con il Leon finisce 2-2 Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia nel weekend, il  Milan Futuro  di  Massimo Oddo  ha ospitato oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno l’ AC Leon  per il recupero della prima giornata del Girone B di  Serie D. Sulle tribune presenti anche Moncada e Tare oltre allo staff di Allegri.  Il tecnico rossonero ha schierato questo 11 iniziale  Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

