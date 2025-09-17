Milan Futuro-Leon parla Oddo | Sarà un campionato molto duro C’è stato…
Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro il Leon: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - futuro
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Vlahovic Milan, interviene Tare! Annuncio sull’attaccante della Juve: cosa filtra sul futuro del serbo
Milan scatenato: Thiaw e Theo verso l’addio? Origi in bilico e un colpo per il futuro
Milan Futuro-Leon 2-2, un gran peccato sprecare il doppio vantaggio #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
MATCHDAY Mercoledì 17 Settembre Stadio Felice Chinetti Ore 15:00 Milan Futuro Dopo il pareggio nella scorsa giornata, i nostri ragazzi tornano subito in campo per affrontare il Milan Futuro in un turno infrasettimanale che promette spettacolo! Vi as - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro-Leon 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro – Leon, gli highlights [VIDEO]; Nella tana del Milan Futuro. Leon, la sfida più attesa.
La classifica di Serie D aggiornata dopo Milan Futuro-Leon 2-2 - Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo il recupero della prima giornata tra Milan Futuro e Leon. Secondo milannews.it
Il Milan Futuro rimanda l’esordio (e falsa il campionato…) - MILANO – Altro che entusiasmo per la nuova stagione: l’avventura in Serie D del Milan Futuro parte con un rinvio. Segnala sportlegnano.it