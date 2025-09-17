Milan Futuro-Leon parla Oddo | Sarà un campionato molto duro C’è stato…

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro il Leon: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro leon parla oddo sar224 un campionato molto duro c8217232 stato8230

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Leon, parla Oddo: “Sarà un campionato molto duro. C’è stato…”

In questa notizia si parla di: milan - futuro

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Vlahovic Milan, interviene Tare! Annuncio sull’attaccante della Juve: cosa filtra sul futuro del serbo

Milan scatenato: Thiaw e Theo verso l’addio? Origi in bilico e un colpo per il futuro

Milan Futuro-Leon 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro – Leon, gli highlights [VIDEO]; Nella tana del Milan Futuro. Leon, la sfida più attesa.

milan futuro leon parlaLa classifica di Serie D aggiornata dopo Milan Futuro-Leon 2-2 - Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo il recupero della prima giornata tra Milan Futuro e Leon. Secondo milannews.it

milan futuro leon parlaIl Milan Futuro rimanda l’esordio (e falsa il campionato…) - MILANO – Altro che entusiasmo per la nuova stagione: l’avventura in Serie D del Milan Futuro parte con un rinvio. Segnala sportlegnano.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Leon Parla