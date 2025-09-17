Milan Futuro-Leon Oddo | Campionato duro ma miglioreremo | VIDEO
Massimo Oddo, ex giocatore ed allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo il match pareggiato contro il Leon. Dopo la partita del Milan Futuro disputata contro il Leon, l'allenatore ed ex giocatore rossonero, Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - futuro
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Vlahovic Milan, interviene Tare! Annuncio sull’attaccante della Juve: cosa filtra sul futuro del serbo
Milan scatenato: Thiaw e Theo verso l’addio? Origi in bilico e un colpo per il futuro
63' Milan Futuro-AC Leon 2-0 Primo gol con la maglia del Milan di Balentien su assist di Ibrahimovic. Neanche il tempo di riprendere il gioco e la Leon accorcia le distanze. 2-1. - X Vai su X
MATCHDAY Mercoledì 17 Settembre Stadio Felice Chinetti Ore 15:00 Milan Futuro Dopo il pareggio nella scorsa giornata, i nostri ragazzi tornano subito in campo per affrontare il Milan Futuro in un turno infrasettimanale che promette spettacolo! Vi as - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro-Leon 2-2: diretta live e risultato in tempo reale; Milan Futuro-Leon, le formazioni ufficiali: ecco l’11 scelto da Oddo; Milan Futuro Leon dove vederla? Data, orario, diretta tv e streaming.
Milan Futuro, Oddo: "Sarà un campionato duro, da qui a fine anno miglioreremo" - 2 contro il Leon: "Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico, molto confusionario. Come scrive milannews.it
Dove vedere in diretta streaming la partita del Milan Futuro - Il match tra Milan Futuro e Leon, valido per il recupero della prima giornata di Serie D, sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e in live web testuale su ... Riporta milannews.it