Milan Futuro-Leon Oddo | Campionato duro ma miglioreremo | VIDEO

Massimo Oddo , ex giocatore ed allenatore del Milan Futuro , ha parlato dopo il match pareggiato contro il Leon . Dopo la partita del Milan Futuro disputata contro il Leon, l'allenatore ed ex giocatore rossonero, Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: milan - futuro

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Vlahovic Milan, interviene Tare! Annuncio sull’attaccante della Juve: cosa filtra sul futuro del serbo

Milan scatenato: Thiaw e Theo verso l’addio? Origi in bilico e un colpo per il futuro

63' Milan Futuro-AC Leon 2-0 Primo gol con la maglia del Milan di Balentien su assist di Ibrahimovic. Neanche il tempo di riprendere il gioco e la Leon accorcia le distanze. 2-1. - X Vai su X

MATCHDAY Mercoledì 17 Settembre Stadio Felice Chinetti Ore 15:00 Milan Futuro Dopo il pareggio nella scorsa giornata, i nostri ragazzi tornano subito in campo per affrontare il Milan Futuro in un turno infrasettimanale che promette spettacolo! Vi as - facebook.com Vai su Facebook

Milan Futuro-Leon 2-2: diretta live e risultato in tempo reale; Milan Futuro-Leon, le formazioni ufficiali: ecco l’11 scelto da Oddo; Milan Futuro Leon dove vederla? Data, orario, diretta tv e streaming.

Milan Futuro, Oddo: "Sarà un campionato duro, da qui a fine anno miglioreremo" - 2 contro il Leon: "Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico, molto confusionario. Come scrive milannews.it

Dove vedere in diretta streaming la partita del Milan Futuro - Il match tra Milan Futuro e Leon, valido per il recupero della prima giornata di Serie D, sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e in live web testuale su ... Riporta milannews.it