Milan Futuro-Leon 2-2 un gran peccato sprecare il doppio vantaggio

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finita allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) la partita Milan Futuro-Leon, recupero della 1^ giornata della Serie D 2025-2026: ecco nostro il commento della prima gara interna stagionale dei rossoneri di mister Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Futuro-Leon 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro, esordio in campionato a Solbiate: Perina e Balentien non bastano, 2-2; Cuore Leon, Bonseri agguanta Milan Futuro.

La classifica di Serie D aggiornata dopo Milan Futuro-Leon 2-2 - Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo il recupero della prima giornata tra Milan Futuro e Leon.

Milan Futuro-Leon: diretta live e risultato in tempo reale - Leon di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino.

