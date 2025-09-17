Milan Futuro-Leon 2-2 un gran peccato sprecare il doppio vantaggio
Finita allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) la partita Milan Futuro-Leon, recupero della 1^ giornata della Serie D 2025-2026: ecco nostro il commento della prima gara interna stagionale dei rossoneri di mister Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
63' Milan Futuro-AC Leon 2-0 Primo gol con la maglia del Milan di Balentien su assist di Ibrahimovic. Neanche il tempo di riprendere il gioco e la Leon accorcia le distanze. 2-1. - X Vai su X
MATCHDAY Mercoledì 17 Settembre Stadio Felice Chinetti Ore 15:00 Milan Futuro Dopo il pareggio nella scorsa giornata, i nostri ragazzi tornano subito in campo per affrontare il Milan Futuro in un turno infrasettimanale che promette spettacolo! Vi as - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro-Leon 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro, esordio in campionato a Solbiate: Perina e Balentien non bastano, 2-2; Cuore Leon, Bonseri agguanta Milan Futuro.
La classifica di Serie D aggiornata dopo Milan Futuro-Leon 2-2 - Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo il recupero della prima giornata tra Milan Futuro e Leon.
Milan Futuro-Leon: diretta live e risultato in tempo reale - Leon di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino.