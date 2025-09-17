Milan Futuro Balentien non basta | pareggio contro il Leon
Il Milan Futuro di Massimo Oddo rimane con l'amaro in bocca. I ragazzi non vanno oltre al pareggio contro il Leon: 2-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Futuro, non basta un super Balentien: i ragazzi di Oddo si fanno recuperare il doppio vantaggio dal Leon - Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia nel weekend, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha ospitato oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno l'AC Leon per il recupero della prima giornata del Giron ... Riporta msn.com
Milan Futuro, Balentien: "Primo gol con il club, ora testa al prossimo" - 2 contro il Leon, sui suoi canali social ha scritto: "Primo gol con il club, ora testa al prossimo". Scrive milannews.it