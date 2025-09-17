Milan Femminile Giuliani festeggia le 100 presenze a Milanello
Laura Giuliani, arrivata nel 2021 dopo l'avventura con la Juventus, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in rossonero: il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Femminile, Giuliani premiata per le 100 presenze in rossonero: "Sorpresa speciale" - In occasione della gara in trasferta contro il Sassuolo il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani ha raggiunto l'importante traguardo delle 100 presenze in rossonero. Riporta milannews.it
