Milan Femminile Giuliani festeggia le 100 presenze a Milanello

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Giuliani, arrivata nel 2021 dopo l'avventura con la Juventus, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in rossonero: il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Femminile, Giuliani festeggia le 100 presenze a Milanello

milan femminile giuliani festeggiaFemminile, Giuliani premiata per le 100 presenze in rossonero: "Sorpresa speciale" - In occasione della gara in trasferta contro il Sassuolo il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani ha raggiunto l'importante traguardo delle 100 presenze in rossonero. Riporta milannews.it

milan femminile giuliani festeggiaLIVE - Femminile, Roma-Milan 1-0: decisivo il gol di Galli al Tre Fontane - I giallorossi scendono in campo al Tre Fontane per affrontare le rossonere in Serie A Women's Cup. Secondo ilromanista.eu

