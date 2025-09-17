© Pianetamilan.it - Milan e Inter, la Giunta approva la vendita di San Siro

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la Giunta comunale ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter . Ora la palla passa al Consiglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

