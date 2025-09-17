Il Milan ed il nuovo primato che cambia la percezione su Max Allegri: il risvolto clamoroso sull’allenatore (Ansa Foto) – SerieAnews Se pensi che il Milan di Allegri sia solo difesa e 1-0, potresti voler guardare meglio. Domenica sera contro il Bologna, i rossoneri hanno vinto sì con un risultato “di corto muso”, ma il film della partita racconta tutta un’altra storia. Quattro legni colpiti, un rigore negato, tante occasioni e una qualità di gioco che ha sorpreso anche i più scettici. Il gol decisivo lo firma Modric, ma dietro c’è un lavoro che parte da lontano. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Milan e Allegri, due primati che cambiano la narrazione: la svolta del tecnico