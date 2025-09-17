Milan e Allegri due primati che cambiano la narrazione | la svolta del tecnico
Il Milan ed il nuovo primato che cambia la percezione su Max Allegri: il risvolto clamoroso sull’allenatore (Ansa Foto) – SerieAnews Se pensi che il Milan di Allegri sia solo difesa e 1-0, potresti voler guardare meglio. Domenica sera contro il Bologna, i rossoneri hanno vinto sì con un risultato “di corto muso”, ma il film della partita racconta tutta un’altra storia. Quattro legni colpiti, un rigore negato, tante occasioni e una qualità di gioco che ha sorpreso anche i più scettici. Il gol decisivo lo firma Modric, ma dietro c’è un lavoro che parte da lontano. 🔗 Leggi su Serieanews.com
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Milan da sogno, regalo assurdo per Allegri: Tare lo “ruba” alla Juventus
Il Milan di Allegri è la squadra dei cinque grandi campionati che concede meno XG (la seconda ne ha il doppio…) e meno tiri. Servono conferme a Udine, con il Napoli e oltre, ma molto è cambiato. Un articolo su http://Gazzetta.it. - X Vai su X
Allegri squalificato, la decisione del giudice sportivo dopo le proteste in Milan-Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Chi mal comincia... È a metà dell’opera; Cinquina Juve, l'ultima nel 1993 (con gol di Allegri); Contro l’Udinese Allegri raggiunge Lippi. Davanti c'è solo il Trap....
Milan, Allegri fa collezione di primati: due dati rispediscono al mittente le teorie su un tecnico difensivista - 0 di domenica sera del Milan contro il Bologna sembra il più classico dei risultati di una squadra di Allegri: fase difensiva perfetta con la giusta protezione al gol del vantaggio siglato da quel ... Da msn.com
Milan, Allegri ha già colto nel segno: il record che fa sognare i tifosi - Milan, la solidità difensiva delle prime tre giornate di campionato conferma un netto cambiamento nella squadra rispetto allo scorso anno. notiziemilan.it scrive